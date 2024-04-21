- Van'da Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı
VAN - Van'da düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ülkenin başarılı kulüplerin katılımlarıyla Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları düzenlendi. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün devam eden müsabakalarda toplam 18 ilden 60 sporcu mücadele etti.
İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, Türkiye Süper Ligi Klasman Grubu Müsabakaları'nın Van bölgesinde ilk kez düzenlendiğini belirtti. Masa Tenisi İl Temsilciliği olarak organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Kurt, "Güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'nin güzide kulüpleri buradaki müsabakalarda mücadele etti. Gelen kafileleri çok güzel ağırladığımızı düşünüyorum. Misafirlerimiz ilimizde çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Turnuvada katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.
Son Dakika › Spor › Van'da Süper Lig Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Galatasaray, Trendyol Süpper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan hakem Daniele Paterna görev yapacak.
Mangala Turnuvası ve Yüzme Yarışları organizasyonlarına katılan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar ve centilmence performans sergileyerek alkış aldılar. Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklere toplamda 212 çocuk katıldı. Ayrıca, 124 sporcu da Yüzme Yarışları'na katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldular. Organizasyona katılan çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olma gibi bir planının olmadığını söyledi. Otyakmaz, Sivasspor'un ihtiyaçlarına daha çok odaklanmak istediğini belirtti. Ayrıca, Sivas Belediyesi'nin Fenerbahçe maçı için öğrencilere bilet desteği sağladığını ve yaklaşık 10 bin taraftarın maça beklediğini ifade etti.
Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 28. haftasında deplasmanda Fatih Vatanspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen ALG Spor, Patricia (2), Demba ve Karyna'nın golleriyle galip geldi. Kulüp başkanı Ali Gözcü, takımın karakterini ve başarısını övdü ve kalan maçları da kazanarak ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini söyledi.
Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler 20 kilometre yarışlarıyla mücadele etti. Kadınlarda Ayşe Tekdal, Elif Nur Özbey ve Selin Çadır, erkeklerde ise Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram ve Harun Bilir yarıştı. Milli atlet Ayşe Tekdal, sezonun en iyisi olarak 29. sırada yer aldı. Altın madalyayı ise Perulu atlet Kimberly Garcia Leon kazandı. Erkeklerde ise altın madalyayı İsveçli atlet Karlström elde etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?