Van'daki "Sporcu Fabrikası"nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı - Son Dakika
Van'daki "Sporcu Fabrikası"nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı

Van\'daki "Sporcu Fabrikası"nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı
19.04.2026 11:19
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van'da 3 yıl önce hizmete açılan "Sporcu Fabrikası"nda binlerce genç ve çocuk farklı branşlarda eğitim aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Van'da 3 yıl önce hizmete açılan "Sporcu Fabrikası"nda binlerce genç ve çocuk farklı branşlarda eğitim aldı.

İpekyolu ilçesinde hizmet veren "Sporcu Fabrikası"ndaki salonlarda judo, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, cimnastik, voleybol, basketbol ve dart branşlarında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Deneyimli antrenörler tarafından verilen eğitimlere katılan çocuklar ve gençler, donanımlı spor salonlarında iyi bir sporcu olmak ve büyük başarılar elde etmek için çaba harcıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek ve milli takım formasını giymek isteyen sporcular, sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.

"Sporcu Fabrikası"nı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'dan bilgi aldı.

"Son 10 yılda 141 bin öğrenci sportif faaliyetlerden faydalandı"

Türkmenoğlu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmeyi, değerlerine bağlı, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin yanında olmaya, yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Onları sanal ortamlardan uzaklaştırıp sahalara ve sportif faaliyetlere yönlendirmek büyük önem taşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapılan spor merkezleri bu açıdan hayati bir rol üstleniyor. Burada boksörler, judocular, tekvando ve yüzme şampiyonları, halterciler, voleybolcular ve basketbolcular yetişiyor. Bu da sportif faaliyetlerin artık toplum ve gençlik tarafından benimsendiğini gösteriyor. Van'da son 10 yılda yaklaşık 141 bin öğrenci sportif faaliyetlerden faydalandı. Bunun yanında 96 bin lisanslı sporcu yetiştirildi. 58 milli sporcumuzun uluslararası başarılar elde etmesi de gurur verici bir sonuçtur. Sporcu fabrikamızdan da üç yılda 44 bin 812 sporcu faydalandı. Gençlerimizin gözlerinde büyük bir heyecan ve umut var. Uluslararası arenada başarılı olmayı hedefliyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gençlerin hem sportif hem de kişisel gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Türkmenoğlu, spor okullarının sayısının artırılması ve yaygınlaştırılmasının gençlik alanında yapılabilecek önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Gençleri doğru yönlendirmek ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmenin büyük bir sorumluluk ve önemli bir başarı olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Son 1,5-2 yıl içinde büyük tesisler hayata geçirdik. İlimizde gençlik ve spor alanında yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar gençlerimiz için yapılıyor. Gençliğimize sahip çıkmazsak yarınımızı kaybederiz. Gelecek gençlerimizin ellerindedir. Bu yüzden bugünün gençlerine sahip çıkacağız ki yarının Van'ını daha ileriye taşısınlar ve daha büyük başarılara imza atsınlar." diye konuştu.

"Burada verimli zaman geçiriyoruz"

Milli sporcu Sümeyye Çekici ise yaklaşık 8 yıldır judoyla ilgilendiğini ifade etti.

Ulusal ve uluslararası birçok derecesinin olduğunu anlatan 17 yaşındaki sporcu, "12. sınıfa gidiyorum. Kuraş branşında Avrupa üçüncülüğüm var. Judoda da Türkiye derecelerim ve şampiyonluklarım bulunuyor. Buradaki imkanlarımız oldukça iyi. Daha önce böyle bir tesis yoktu. Burada verimli zaman geçiriyoruz. Hedefim dünya şampiyonluğu. Bu doğrultuda antrenörlerimin gözetiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Sporculardan Muhammed Sefa Karataş da, "Okul dışındaki zamanlarda buraya geliyorum. Hedeflerim var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışıyorum. Antrenörlerim bana destek oluyor. Burada düzenli şekilde antrenman yapıyorum. Türkiye derecelerim var. Burada çok mutluyum, güzel bir ortam var. Bizlere tüm imkanlar sunuluyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Çocuk, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'daki 'Sporcu Fabrikası'nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı - Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:34
CHP’li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
SON DAKİKA: Van'daki "Sporcu Fabrikası"nda 3 yılda binlerce çocuk ve genç eğitim aldı - Son Dakika
