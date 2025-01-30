Van Drongelen: Savunma Forvetle Başlar - Son Dakika
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Spor

Van Drongelen: Savunma Forvetle Başlar

Rick Van Drongelen, Samsunspor'un az gol yemesini forvet baskısına bağlıyor. Takımın hedefleri büyük.

30.01.2025 18:16
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Rick Van Drongelen, ligde en az gol yiyen takımlar arasında bulunmalarının sebebinin savunmaya forvetten başlamaları olduğunu söyledi.

Drongelen, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olduklarına dikkati çekti.

Takım olarak böyle bir performans sergilemelerinin güzel olduğunu dile getiren Van Drongelen, "En az gol yiyen takım olmak bizi mutlu ediyor ama sadece ben değil, tüm takım olarak yaptığımız savunma çok iyi. Savunma aslında forvet oyuncumuz, onların yaptığı baskı ile başlıyor. Forvet oyuncularımız öndeki baskıyı iyi kuracak olursa biz de geride daha iyi savunma yapabiliyoruz. Rakiplerimiz kalemize daha yakın olduğunda hepimiz sorumluluk alıyoruz. Bu şekilde az gol yemek için mücadele edeceğiz." dedi.

Sezon öncesinde 20 haftada 40 puana ulaşacaklarını tahmin etmediklerine işaret eden Van Drongelen, şöyle devam etti:

"Halen ligde 16 maçımız var. İyi bir puandayız ama ligin kalan kısmı için hala açız diyebilirim. Aynı oyunu, aynı performansı ve azmi ligin sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Her takımı yenebileceğimizi gösterdik. Tabii ki ligin son 16 maçı kolay olmayacaktır. Ebetteki rakiplerimiz de iyi puanlar topladı ama biz bulunduğumuz pozisyonu korumak ve üst sıralarda kalmaya devam etmek istiyoruz."

Van Drongelen, hafta sonu karşılaşacakları RAMS Başakşehir'in tecrübeli ve kaliteli bir takıma sahip olduğunu belirterek, "Ligde en skorer oyunculardan birisine sahipler. Bugüne kadar deplasmanlarda iyi performans gösterdik. İyi oyunla puanlarla İstanbul'dan dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma koşu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışması ile tamamladı.

İdmana elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Emre Kılınç katılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Van Drongelen: Savunma Forvetle Başlar - Son Dakika

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