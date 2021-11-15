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Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek - Son Dakika

Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek

15.11.2021 15:32

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, bisikletten düştüğü için yürüyemez hale geldi. Bugünkü antrenmanı golf aracıyla takip etti. Van Gaal, Norveç maçını tekerlekli sandalyede izleyecek.

2022 Dünya Kupası yolundaki A Milli Takımımız'ın grubunda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlık geçiren futbolcu değil hoca oldu. Van Gaal, bisikletten düşüp yürüyemez hale geldi.

A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın hocası Van Gaal bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi

SANDALYEDE OLACAK

Van Gaal, Norveç maçının antrenmanını golf arabasıyla takip etti. Norveç karşılaşmasında tekerlekli sandalyade olacak. Öte yandan rakibimiz Karadağ'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı, takımın yıldızı Jovetic sakat.

A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın hocası Van Gaal bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi
A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın hocası Van Gaal bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi
Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek

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Son Dakika Spor Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek - Son Dakika
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