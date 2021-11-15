Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek

2022 Dünya Kupası yolundaki A Milli Takımımız'ın grubunda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlık geçiren futbolcu değil hoca oldu. Van Gaal, bisikletten düşüp yürüyemez hale geldi.

SANDALYEDE OLACAK

Van Gaal, Norveç maçının antrenmanını golf arabasıyla takip etti. Norveç karşılaşmasında tekerlekli sandalyade olacak. Öte yandan rakibimiz Karadağ'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı, takımın yıldızı Jovetic sakat.