'10. Van Denizi Su Sporları Festivali' başladı

VAN Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla Edremit Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 10'uncu su düzenlenen 'Van Denizi Su Sporları Festivali' başladı. Festivalde ilk gün flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları yapıldı.

Van Gölü kıyısındaki Edremit- Gebze Su Sporları Merkezi'nde başlayan 10. Van Denizi Su Sporları Festivali'ne AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıkları festivali tekrar hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Say, "Bugün 500 sporcumuz 2 gün boyunca 13 dalda yarışacak. Burada çok güzel anılar, çok güzel görüntüler oluşacak. Birçok dalda sporcularımız yarışacak. Spor kültürdür, kardeşliktir, centilmenliktir, bir araya gelmektir. Biz de Van'ımızın Edremit'imizin artık sporla kültürle, sanatla ve eğitimin yeni dallarıyla dile gelmesini bunlarla anılmasını istedik" dedi.

Su altı arama ve kurtarma dalgıçlarının gölde Türk bayrağı açarak başladığı festivalde, flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları gerçekleştirildi. Festivalde flyboard gösterisi ise büyük ilgi gördü. Festivalde ekibiyle birlikte Türk bayrağı açan Dalış Eğitmeni Kadir Erekinci, "Van Gölü her geçen gün dalgıç sayısını artırarak hem kültürel etkinliğe fayda sağlıyor hem de spor etkinliğinin bir üs seviyeye çıkmasını sağlıyor. Van Gölü gerçekten çok güzel" dedi.'UMARIM DEVAMI GELİR'Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalde, yarışmaya katılanların da aileleri de onları destekledi. Pelin Dağcı, "Eşim dragon yarışmasında onları desteklemeye geldik. O kadar güzel su sporları yapıyorlar ki çok eğleniyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Umarım devamı gelir ve spor hiç bitmez" diye konuştu.

Festival yarın da çeşitli yarışlarla devam edecek.