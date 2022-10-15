Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak - Son Dakika
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Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak

15.10.2022 09:48
Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak

Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Van'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Van'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonundan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18.00'de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Makedonya, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van haberi: A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile yarın Van'da karşılaşacak - Son Dakika
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