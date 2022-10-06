Van haberleri | Muradiye Spor Kompleksi Süper Lige hazır

Cuma günü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye spor'da sezon boyunca maçların oynayacağı Muradiye Spor Kompleksi'nde hazırlıklar tamamlandı.

Potanın Tarzanları, Cuma günü Muradiye Spor Kompleksi'nde, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde ilk maçına çıkacak. Sezon boyunca dev kulüpleri ağırlayacak olan Muradiye Spor Kompleksi'nin etrafında Manisa Büyükşehir Belediyesi gerekli hazırlıkları tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. Otopark, peyzaj çalışmalarıyla tesisin etrafında gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, spor kompleksini ilk maça yetiştirmek için tüm ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gerek spor kompleksinin içerisi, gerekse kompleks etrafında çalışmalarımızı tamamladık. Bu anlamda kompleksin çevresinde Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Ulaşım ve Kent Estetiği Dairemiz çalışma yürüttü. Sezon boyunca inşallah güzel bir şekilde taraftarımızı ağırlayacağız." dedi.

Muradiye Spor Kompleksi'ne ücretsiz ulaşım imkanı

Öte yandan Cuma günü Beşiktaş Emlak Jet'i ağırlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da maçın oynayacağı Muradiye Spor Kompleksi'ne sporseverlerin ulaşımı için şehrin 5 noktasından ücretsiz servis imkanı sağlanacak. Ücretsiz servislerin hareket ve güzergahları şöyle: 1. Güzergah: 17.30 CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi (Uncubozköy), 17.45 Laleli Yapek Market, 18.00 Atatürk Kent Parkı Kreş Önü. 2. Güzergah: 17.30 Sultan Cami, 17.45 Kültür Sitesi, 18.00 Manisa Lisesi. 3. Güzergah: 17.30 Mümin Özkasap Stadı, 17.45 Alaybey Cami, 18.00 Tren Garı. 4. Güzergah: 17.30 Akgedik, 17.45, CBÜ Öğrenci Kız Yurdu, 18.00 CBÜ Muradiye Kampüs Rektörlük. 5. Güzergah: 18.00 Tarık Almış Spor Salonu." - MANİSA