Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonu, Van İESK odu.
Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Denizli Yukatel İESK ile Van İESK karşı karşıya geldi. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada Van İESK ilk seti 25-20, ikinci ve üçüncü seti 25-21 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrılarak, turnuvanın şampiyonu oldu.
Sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KARABÜK
Son Dakika › Spor › Van İESK İşitme Engelliler Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonu - Son Dakika
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam edeceğini açıkladı. Yıldırım, TFF'nin görevini yapamadığını belirterek değişim çağrısı yaptı. Ayrıca, yabancı hakem konusu ve yayıncı kuruluş anlaşması da toplantıda konuşulan konular arasındaydı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un bazı futbolcuları, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Futbolcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve onlarla söyleşi yaparak tavsiyelerde bulundu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, projenin amacının öğrencilere küçük yaşlardan itibaren Alanyaspor sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı 91-64 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan 8 kulvarlı atletizm pisti törenle hizmete açıldı. Pistte birçok spor alanı ve 1000 kişilik tribün bulunuyor. Gençlerin spora teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı açıklandı. İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maç programı ve statü hakkında detaylı bilgiler haberde yer alıyor.
Samsun'un Terme ilçesinde Termespor Sosyal Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yatırımlarıyla hayata geçen tesislere, Termespor'un efsane başkanı Hüseyin Kambur'un ismi verildi. Ayrıca Terme Makine Sanayi Ortak Kullanım Atölyesi'nin tanıtım programı da yapıldı.
Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek, kütüphanelerin bilgi kaynağı olduğunu vurguladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta emekli olmak istediğini söyledi. Şu anda takımsız olan Quaresma, ''Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim'' dedi.
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, Azerbaycan'ın Şuşa şehri 2024 yılı için 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti' olarak belirlendi. Protokol kapsamında, bilim, kültür, spor, girişimcilik, eğitim gibi alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Şuşa'nın mücadelesi dünya gençliğine tanıtılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?