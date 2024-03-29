Van İESK İşitme Engelliler Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 Sezonu Play-off Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı açıklandı. İstanbul takımlarının şampiyonluk için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Maç programı ve statü hakkında detaylı bilgiler haberde yer alıyor.