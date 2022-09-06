Dünya şampiyonasında Türkiye'yi Gürpınarlı Emirhan temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi Gürpınarlı Emirhan temsil edecek

06.09.2022 10:41
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi Gürpınarlı Emirhan temsil edecek

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olup dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Balıkesir'de düzenlenen Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Emirhan Güngör, 52 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Gürpınarlı Emirhan Güngör'ün elde ettiği başarının takdire şayan olduğunu ifade eden Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, "Sporda peş peşe elde ettiğimiz başarılar, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında sporcumuz Emirhan Güngör'ü ve Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her konuda sporcularımızın yanında olacağız" dedi.

Başarıdan başarıya koşan Gürpınarlı sporcuların bu yeni başarısını tebrik eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da, "Sporcumuz Emirhan Güngör'ü ve teknik ekibi kutluyoruz. Ülkemizi uluslararası karşılaşmada gururla temsil edecek sporcumuza başarılar diliyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki karşılaşmalarında da tüm desteğimizi sunacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcu ve antrenörünü tebrik eden Gürpınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vural İnal ise "İlçemizin sporcusu Emirhan Güngör, Ümit-Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Van'ımızı en iyi şekilde temsil etti. Sporcumuz Emirhan Güngör ilimize bir ilki yaşatarak, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Sporcumuzun dünya şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil etmesi büyük bir başarıdır. İnşallah finalde ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeker, ülkemizi gururlandıracaktır" diye konuştu.

Antrenör Okan Aksu da, dünya şampiyonasında Türkiye ve Van'ı en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi. - VAN

YORUMLAR
500
Başkan Özmen ve Başkan Güler'den Köşk'teki kutlamalara davet Başkan Özmen ve Başkan Güler'den Köşk'teki kutlamalara davet Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen teröristle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Ümit Genç, Hisarcık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonasında Türkiye'yi Gürpınarlı Emirhan temsil edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
09:50 Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:45 220 lira yevmiyeye işçi bulamayan çiftçi isyan etti: İyi ki mülteciler var, bizimkiler iş beğenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonasında Türkiye'yi Gürpınarlı Emirhan temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement