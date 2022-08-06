Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı - Son Dakika
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Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı

06.08.2022 09:02
Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı

Van'ın Özalp ilçesinde 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve dört mahallenin katılımıyla yapılan futbol turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kargalı Mahallesi ile Mahmudiye Mahallesi arasında oynanan final maçında Kargalı Mahallesi 5-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürü Cahit Irmak, bu yıl ilkini düzenledikleri turnuvanın sadece ilçe merkezinde bulunan mahalleler arasında yaptıklarını belirterek, önümüzde yıllarda ilçe genelinde bulunan tüm mahaller arası yapılacağını söyledi. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özalp'te 'Mahaller Arası Futbol Turnuvası' yapıldı - Son Dakika
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