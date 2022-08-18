Tuşba Belediyesinden modern spor kompleksi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan ve bölge sporuna büyük katkı sağlayacak olan modern spor kompleksinde geleceğin sporcularının yetişeceğine inandıklarını söyledi.

Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi, özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmek için farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeye kazandırdıkları modern spor kompleksinin uzun yıllar ilçe halkına hizmet vereceğini dile getirdi. Tuşba'ya kazandırdıkları modern spor tesislerinden bir tanesinin de çok amaçlı spor kompleksi olduğunu anlatan Başkan Akman, "Spor kompleksimiz; zemin ile birlikte 4 kattan oluşuyor. Kompleksimizin taban alanı bin 837 metrekaredir. Toplam 7 bin 348 metrekare kapalı alana sahip kompleksimizde seminerler dahil her türlü spor etkinliklerinin yapılabileceği 7 adet salon mevcuttur. Ayrıca kafeterya, her katta bay ve bayan soyunma odaları, doktor, idare, güvenlik, eğitmen odaları, derslik ve mescit bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri gönül belediyeciliği ile gençler için güçlü bir gelecek inşa etmenin ve onları yarınlara daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Akman, "Arzumuz, modern spor kompleksimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde daha fazla sporcuya ulaşmak, geleceğin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların sosyalleşmesini sağlamaktır. Gençlerimiz daha iyi şartlarda antrenman yapma imkanı bulacaklar. Projemize sağladıkları desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN