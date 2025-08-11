Van Persie: \'Skor değişmeyecek, inandığımız oyunu oynayacağız\'

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta alınan skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini belirterek, "İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord, rövanş maçında yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Feyenoord takımı bu müsabaka için İstanbul'a gelirken Teknik Direktör Robin van Persie, basın toplantısı düzenledi. İlk maçtaki skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini belirten Robin van Persie, "Burada olmak çok güzel. İstanbul'da ve burada evimde hissediyorum. 2015 yılında ilk kez bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri görmek güzel. Çalışanların bile bazıları aynı. Bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

"Turu geçersek sevineceğim ama Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum"

Fenerbahçe'ye saygı duyduğunu ancak Feyenoord'da çalıştığı için tur atmaları durumunda sevineceğini belirten 42 yaşındaki teknik adam, "Buradaki hedefimiz üst tura çıkmak. Bu Fenerbahçe'ye saygı duymamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum" diye konuştu.

"Oyuncularım bu atmosfere alışıklar"

Kadıköy'deki atmosferle ilgili ise Hollandalı teknik adam, "Benim oyuncularım bu atmosfere alışıklar. Biz de de Kuip'te oynuyoruz. Orası da çok gürültülü bir stadyum" diye konuştu.

"Turu yüzde 50-50 görüyorum"

Tur şansı hakkında konuşan Robin van Persie, "Yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Herkes hayalini yaşıyor. Tüm destekler Fenerbahçe tarafında olacak. Küçükken böyle farklı atmosferlerde, dolu statlarda oynamak benim de hayalimdi. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar diyebilirim" dedi.

"İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok"

Robin van Persie, futbolda yaşın önemi olmadığını aktararak şunları söyledi:

"Futbolda yaş değil kalite önemli. İyi futbolcuysanız yaşın önemi yok. Biz potansiyeli olan oyuncuları yetiştiriyoruz, bazen buluyoruz, bazen yetiştiriyoruz. Takımda genç ve yaşlı oyuncular var. 24 yaş ortalamamız var. Bu benim için iyi bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL