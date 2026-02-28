Van Spor FK 3-0 Erzurumspor'a Yenildi - Son Dakika
Son Dakika Logo

Van Spor FK 3-0 Erzurumspor'a Yenildi

Van Spor FK 3-0 Erzurumspor\'a Yenildi
28.02.2026 15:59
İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 28'inci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetirken, yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Murathan Çomoğlu yaptı. İlk yarıda iki takımın da geliştirdiği ataklar golle sonuçlanmayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan konuk ekip Erzurumspor FK, maçın 52'nci dakikasında Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren konuk ekip, maçın 63'üncü dakikasında ise Martín Rodriguez'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Ataklarını devam ettiren Erzurumspor FK, Yakup Kırtay'ın 88'inci dakikada kaydettiği gol ile skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşma Erzurumspor FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

