Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 8. haftasında Vangücü Spor Kulübü, Silopi Belediyesi Sportif Faaliyetler Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.
İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında 1 gol atıp, 1 gol yiyen Vangücü Spor Kulübü, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Son Dakika › Spor › Vangücü, Silopi'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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