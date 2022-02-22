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Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler - Son Dakika

Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler

22.02.2022 12:02
Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler

Trabzon'da gerçekleştirilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda Van adına mücadele eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Trabzon'da gerçekleştirilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda Van adına mücadele eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcuları 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Trabzon'da gerçekleştirilen Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletlerinden Kenan Sarı 1.05,24 kişisel en iyi derecesi ile U23 yaş grubunda Türkiye ikincisi olurken, bir diğer atlet Mahsum Değer ise 1.05,36 derecesiyle Türkiye üçüncülüğü madalyasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonunda mücadele eden sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Atletizm antrenörü Nurettin Bilir ise aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. Gümüş madalyanın sahibi olan Vanlı atlet Kenan Sarı'nın çekişmeli ve zorlu rakiplerinin olduğu U23 yaş grubunda kendisinden çok daha iyi bir performansa sahip olan rakiplerine açık ara fark atarak kişisel en iyi derecesi ile gümüş madalyanın sahibi olduğunu ve Masum Değer'in de bronz madalya kazandığını vurgulayan Bilir, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz 1 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülük dereceleri ile ilimizi ileri ki tarihlerde yapılacak yarışmalarda temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde çok iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden gelenin fazlasını yaparak iki farklı kategoride başarı elde ettiler.

İlimiz adına gelecek vaat eden sporcularımızın her biri katıldıkları il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışmaların sonucunda elde etmiş oldukları böylesi başarılı sonuçlarla federasyon ve yarışma hakemlerimiz tarafından takdir görerek başarı dilekleri aldı. Sporcularımızın antrenman ve çalışmaları ile her gün özel olarak ilgilenip, yapmış oldukları günlük antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Atletlerimizin almış oldukları dereceler bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu başarılarımızı ileriki aylarda katılacağımız yarışmalarda daha da geliştirerek daha iyi sonuçlar elde edip ilimizden daha çok bahsettireceğimize inanıyoruz" dedi.

Antrenör Bilir, atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür etti. - VAN

Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler

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Atletizm, Trabzon, gençlik, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı atletler maratondan 2 madalyayla döndüler - Son Dakika Spor


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