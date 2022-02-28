Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu

28.02.2022 14:01
Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu

Karabük'te düzenlenen 'Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı Muhammed Ali Demirezen, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Karabük'te düzenlenen 'Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Vanlı Muhammed Ali Demirezen, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında Karabük Soğuksu Merkez Spor Salonunda 50 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 'Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası' Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da katıldı. 3 gün boyunca devam eden müsabakalar sonucu Van'a 1 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Türkiye üçüncülüğü ile dönmeyi başardıkları için mutlu olduklarını belirten Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün organizasyonluğunda bu müsabakaların gerçekleşmesi hem bizler hem sporcularımız için çok güzel. Farklı turnuvalarda yeteneklerimizi sergileyerek büyük başarılarla ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu ediyor. Aldığımız bu güzel dereceler ile bizlere mutlulukların en güzelini yaşatan bütün sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hedefimiz, ileriki tarihlerde yapılacak olan Türkiye final şampiyonasında da ilimize farklı kategorilerde şampiyonlukla dönmektir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise önemli başarılar elde eden sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek, "İnşallah sporcularımız bu yarışmadan kazandıkları başarılarından dolayı ileri bir tarihte yapılacak olan Türkiye boks şampiyonasında da ilimizi temsil edeceklerdir. Boksörlerimizin bundan sonra katılacakları müsabakalarda da ilimiz adına en güzel başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Sporcularımızı ve Ayhan Öz Hocamızı bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu
Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu

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Türkiye, Karabük, Okul, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vanlı boksör Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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