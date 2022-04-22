Vanlı boksörden Avrupa üçüncülüğü - Son Dakika

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli sporculardan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Ahmet Pekel, kazandığı bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli boks sporcusu Ahmet Pekel, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası 54 kiloda mücadele edederek; İspanya, Moldovya ve Romanyalı rakiplerini eledikten sonra, finalde ise İngiltereli rakibine yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Ahmet Pekel'in 54 kiloda Avrupa üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, "İlimiz adına oldukça kıymetli olan bu başarı, göğsümüzü kabartan bir sonuçtur ve bu başarısından dolayı sporcumuz Ahmet Pekel'i, kurumumuz ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörümüz Ayhan Öz'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bulgaristan'da 10 gün boyunca devam eden Gençler Avrupa Boks Şampiyonası sonucu Van'a 1 Avrupa üçüncülüğü ile dönmeyi başardıkları için mutlu olduklarını belirten Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Türkiye Milli Boks Takımı adına 25 sporcumuzun katılım sağladığı şampiyonaya bizlerde ilimizden ülkemizi temsilen 1 bayan ve 1 erkek sporcumuz ile katılım sağladık. İspanya, Moldovya, Romanyalı rakiplerini mağlup eden ve son müsabakasında ise İngiltereli rakibine mağlup olan sporcumuz Ahmet Pekel, zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda bronz madalya ile Avrupa üçüncülüğü kazandı. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın sağlandığı böylesi zorlu müsabakalarda ilimizin adını duyurmak bizleri çok mutlu etti" dedi. - VAN