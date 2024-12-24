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Vanlı Sporcular Hedef Büyüttü

Vanlı Sporcular Hedef Büyüttü

Van'da sporcular, uluslararası yarışmalara hazırlanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme amacı taşıyor.

24.12.2024 11:06
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VAN (İHA) – Van'da elde ettikleri başarılarla göz dolduran sporcular, yarışmalara hazırlanıyorlar.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ve elde ettikleri başarılarla göz dolduran sporcular, yarışmalar için aralıksız çalışıyorlar. İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonunda antrenmanlarını yapan sporcular, hedeflerinin Van'ı ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söylediler. Moğolistan'da düzenlenen Ümit Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda 63 kilogramda dünya şampiyonu olan Vanlı sporcu Işıl Sinem Aydın, hedefinin olimpiyatlar için kota toplamak olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmaktır" dedi.

Van'da, öğretmeninin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan ve katıldığı Türkiye Şampiyonasında birinci olan 12 yaşındaki Yusuf Meydan ise, "Masa tenisi, çok sevdiğim bir spor dalıydı. Hocalarım oynarken ben onları bir köşede izliyordum. Ondan sonra bende başladım. İlk önce Tuşba'da yapılan yarışmada ilçede üçüncü oldum. Çalışmalarıma devam ettim ve ilde yapılan yarışmada ikinci oldum. Kendimi daha da geliştirdim ve Türkiye şampiyonasında birinci oldum" ifadelerini kullandı. Konuşmasında engelli arkadaşlarına pes etmemelerini ifade eden Meydan, "Eğer hayalleri varsa hayallerinin peşinden gitsinler. Engelli olsalar bile kendilerini aşmayı bilsinler. Çok çalışıp çok iyi yere geleceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Masa tenisinde yeteneğiyle milli takıma seçilen Havin Mutlu da, "İki defa üst üste Türkiye 6'ncısı oldum. Şimdi mili takıma seçildim ve en iyi 12 seçmelerine katılacağım. Hedefim önce Türkiye'de birinci olmak ve daha sonra yurt dışı maçlarında milli takımda oynamak istiyorum" dedi.

Sporcuları ziyaret eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir de, son iki yıldır Van'da hizmete açılan çok amaçlı spor salonları ile başarılara koştuklarını vurgulayarak, "İki sporcu fabrikamızın olması ile beraber sporumuzda gözle görülen başarıların tırmandığını, mili sporcularımızın çıkarıldığını, hatta dünya şampiyonumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim geçtiğimiz günlerde Moğolistan'da yapılan dünya şampiyonasında Işıl Sinem Aydın kızımız, 63 kiloda dünya şampiyonu olmuştu. Bu bizleri mutlu etti. Yine masa tenisinde minikler kategorisinde Havin Mutlu sporcumuz Türkiye 6'ıncılığını elde ederek milli takıma seçildi. Aynı zamanda yine bu salonda çalışmalarını sürdüren bedensel engelli masa tenisi kategorisinde ise Yusuf Meydan sporcumuzda Türkiye şampiyonu oldu. bunlar bizi mutlu ediyor. bizim yapmış olduğumuz bu tesislerde bu çocuklarımızın aldığı başarılar hakikaten bizi mutlu ediyor. Biz bu tesisleri açtığımızda buradan milli sporcularımızın hatta dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağını söylemiştik. Bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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