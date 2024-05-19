Vanlı taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sevinç gösterisi yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. - VAN