Vanspor'a Özel Plaka Hediyesi - Son Dakika
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Vanspor'a Özel Plaka Hediyesi

Vanspor\'a Özel Plaka Hediyesi
09.06.2025 17:20
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Van Emniyet Müdürü, 1. Lig'e yükselen Vanspor'a '65 VAN 65' plakasını hediye etti, geliri kulübe gidecek.

VAN Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 1'inci Lig'e yükselen Vanspor'a, Van'ın plaka kodu ve isminin yer aldığı özel '65 VAN 65' plakasını hediye etti. Açık artırma usulü ile satılacak bu özel plakanın geliri de kulübe bağışlanacak.

TFF 2'nci Lig Play-Off final maçında Batman Petrol Spor'u penaltı atışlarında 5-4 yenerek 1'inci Lig'e yükselen Van Spor FK'da Kulüp Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, Teknik Direktör Murat Yıldırım, Takım Kaptanı Medeni Bingöl ve Kulüp Genel Müdürü Bütuhan Özaltun, şampiyonluk kupasıyla birlikte Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, takıma Van'ın plaka kodu ve adının yazılı olduğu '65 VAN 65' plakayı hediye etti. Açık artırma usulü ile satılacak bu özel plakanın geliri de Vanspor FK'ye bağışlanacak.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 1. Lig'e yükselen Vanspor'un başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Vanspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını, şehrin azmi, sahadaki mücadelenin ve Van halkının birlik ruhunun simgesi olduğunu ifade eden Mutlu, "Şampiyon Vanspor'a şampiyonluğu dolayısıyla Emniyet olarak sayın Valimizin de izinleriyle bu plakayı armağan ediyoruz. '65 VAN 65' plakası, hem başta, hem de sonda Van'ın plaka kodunu taşıyan, ortasında ise şehrimizin adıyla kentin tüm değerlerini üzerinde barındıran dünyada tek plakadır. Şampiyon Vanspor'a yakışacak en anlamlı hediyeyi sunuyoruz. Vanspor'un şampiyonluk başarısını taçlandırmak ve kulübümüze destek sağlamak adına özel plakadan elde edilecek tüm geliri Vanspor kulübümüze aktarılacaktır. Takımımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Vanspor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu da İl Emniyet Müdürü Mutlu'ya isminin yazılı olduğu kulüp forması hediye etti. Hanoğlu, kendilerine her zaman destek olan İl Emniyet Müdürü Mutlu'ya teşekkür ederek, "Bize her zaman destek olan İl Emniyet Müdürümüzün nezdinde Sayın İçişleri Bakanlığımıza, Valimize teşekkür ederim. Rabbim eksikliğinizi vermesin. '65 VAN 65' yazılı plaka takımımıza büyük bir katkı sağlayacak. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Mutlu, 3-sayfa, Futbol, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

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