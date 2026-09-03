Vanspor, Brezilyalı Forvet Alvaro ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp açıklamasında, oyuncuya formayla başarılı ve gollerle dolu bir dönem geçirmesi temennisinde bulunuldu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor Futbol Kulübü, Brezilyalı forvet Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hücum hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira Felicissimo ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek Alvaro de Oliveira'ya Vanspor ailemize hoş geldin diyor; formamızla başarılarla ve gollerle dolu bir dönem geçirmesini temenni ediyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.
Kaynak: İHA
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