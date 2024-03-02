Vanspor FK, Afyonspor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Vanspor FK, Afyonspor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Afyonspor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Sinan Kurumuş ve Metincan Cici'nin attığı gollerle Vanspor FK galibiyete ulaştı. Afyonspor Kulübü'nden Kerem Kaya kırmızı kart gördü.

02.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Afyonspor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Sinan Ertinğü xx

ACN Türk Sigorta Vanspor FK: Nurullah Aslan xx, Ahmet Eren xx (Abdulcebrail Akbulut x dk. 82), Miraç Acer xx, Işık Kaan Arslan xx, Metincan Cici xxx, Erdem Seçgin x (Muhammed Ali Doğan xx dk. 18), Hasan Bilal x (Harun Kavaklıdere x dk. 67), Emre Oymak, Sinan Kurumuş xxx (Berke Demircan x dk. 82), Ahmet Ülük x (Alpay Koçaklı x dk. 67), Burak Kavlak xx

Teknik direktör: Ümit Bozkurt

Hes İlaç Afyonspor Kulübü: Boran Güngör x, Hüseyin İçlek x, Mustafa Emre Can x (Burak Topcu x dk. 46), Mustafa Erkasap x (Emre Dayan x dk. 72), Emirhan Sefa Öz x (İlhan Doğanay x dk. 61), Yunus Emre Mertoğlu x, Muhammed Mustafa Özbay x, Kerem Kaya x, Umut Can Kanber x (Şükrü Kurt x dk 46, Bedirhan Akbaba x (Koray Zorlu x dk. 61), İrfan Köse x

Teknik direktör: Hasan Erkin Şimşir

Goller: Sinan Kurumuş (dk. 43 pen), Metincan Cici (dk. 78), (Vanspor FK),

Kırmızı kart: Kerem Kaya (Afyonspor Kulübü)

Sarı kartlar: Miraç Acer, (Vanspor FK), Emirhan Sefa Öz, Hüseyin İçlek, Umut Can Kanber, irfan Köse, Mustafa Emre Can (Afyonspor Kulübü) - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vanspor FK, Afyonspor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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