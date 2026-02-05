VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi - Son Dakika
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi

05.02.2026 18:33
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ve Beşiktaş karşılaştı. Maçın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarptı. Kocaelispor, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanan Serdan Dursun, topu ağlara gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndakarşı karşıya geldi.

KOCAELİSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.

VAR UYARISI SONRASI KARAR PENALTI

Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.

SERDAR DURSUN HATA YAPMADI

Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    lan Beşiktaş olsa vermezsiniz! var sanki bjk aleyhine karar almak için kurulmuş. 3 2 Yanıtla
    Ismail abi Ismail abi:
    Ne VAR ı ya? Ortada futbol var mı? Penaltı vermede ne olacak? 0 0
  • Ismail abi Ismail abi:
    Ben sıradan bir kişi olarak sahadaki futbolcuların daha önceki maç performansına göre ve bu dizilişle hiçbirşey yapamayacağını öngörebiliyorum, acaba hergün bu futbolcularla antrenman yapan teknik heyet ne bekliyor? İki pas yapamıyorlar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
