VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndakarşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Kocaelisporlu oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut Beşiktaş savunmasında Ndidi'ye çarpıp uzaklaştı. Yeşil-siyahlı futbolcular elle oynama ve penaltı bekledi.
Oyunun durmasının ardından VAR'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararını verdi.
Penaltıda topun başına gelen Serdan Dursun, sağ ayakla yerden sol köşeye sert ve düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. Milli oyuncu, bu sezon 3. golünü attı.
