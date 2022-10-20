VAR merkezi kapılarını medyaya açtı - Son Dakika
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VAR merkezi kapılarını medyaya açtı

20.10.2022 12:23

- VAR merkezi kapılarını medyaya açtı Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bulunan VAR merkezinin kapılarını basın mensuplarına açtı.

- VAR merkezi kapılarını medyaya açtı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bulunan VAR merkezinin kapılarını basın mensuplarına açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde medya mensuplarına gerçekleştirdiği VAR (Video Yardımcı Hakem) bilgilendirme toplantısının ardından VAR merkezinde gözlemlemelerde bulunuldu. Basın mensupları, VAR odasında görüntülerin nasıl incelendiği ile ilgili hakemlerden bilgi aldı ve bazı örnek görüntüler gösterildi.

İlk Türk kadın hakem Lale Orta da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte VAR odasına girdi ve bazı bilgiler verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR merkezi kapılarını medyaya açtı - Son Dakika

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