Varank\'tan Bursaspor\'a Kutlama

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un şampiyonluğunu özçekim yaparak kutladı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yeşil-beyazlıların Somaspor'u sahasında 5-1 mağlup ettiği maçı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da protokol tribününden izledi.

Varank, maç bitiminde protokoldeki diğer katılımcılarla şampiyonluğu özçekim yaparak kutladı.

Mustafa Varank, geçen yıl Bursaspor'un Nesine 2. Lig'e yükseldiği maçı da özçekim yaparak kutlamıştı.