Vatan Özcan: Hedefim Türk Milli Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatan Özcan: Hedefim Türk Milli Takımı

28.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norwich City'nin genç yıldızı Vatan Özcan, Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıkladı.

İngiltere Championship takımlarından Norwich City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen Vatan Özcan, Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiğini ve gelecekte Türk Milli Takımı'nın değişmez sol beki olmak istediğini söyledi.

Norwich City'nin alt yaş takımlarıyla 22 maça çıkan ve iki asist yapan 18 yaşındaki Vatan, futbola 6 yaşında başladığını belirterek, "7 yaşında Chesterton Eagles'a katıldım. Orada 1-2 sene oynadıktan sonra Milton Colts'a geçtim. Norwich City beni iki hafta denedi, çok beğendi. 7 yıldır buradayım, her yaş grubunda oynadım ve çok geliştim." diye konuştu.

İngiltere'nin alt yaş milli takımlarıyla sahaya çıktığını ve çok güzel deneyim kazandığını kaydeden genç sol bek, "Ama Türk Milli Takımı beni çağırdığı zaman düşünmeden 'evet' dedim. Çünkü benim adım Vatan. Evim Türkiye, ailem Türkiye'den geldi. Tatillerde zaten hep oraya dönüyorum. Milli takım benim için çok önemli. Kısa süre içinde önce Ümit Milli Takım formasını, sonrasında da A Milli Takım formasını giymek istiyorum. İnşallah ondan sonra da her turnuvada güzel şeyler yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

"Türk lokumu ya da Türk maestro diyorlar"

Hollanda, Portekiz, İtalya ve Türkiye'den takımların ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Vatan, "Ben de Ferdi ağabey (Kadıoğlu) gibi Premier Lig'de oynamak istiyorum. Ferdi ağabeyi beğenerek izliyorum. O da Premier Lig'de oynuyor. Bu sezon harika bir gol attı. A Milli Takım'ın değişmez sol beki olmak istiyorum. Norwich City'de A takımda forma giymeye yaklaştığıma inanıyorum. Şans gelecek inşallah." şeklinde görüş belirtti.

Norwich City'de takım arkadaşlarıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu dile getiren Vatan, "Türk olduğum için bana hep takılıyorlar. 'Türk lokumu' ya da 'Türk maestro' diyorlar. Maestro demelerini daha çok seviyorum. Çünkü bazen takımı ben yönlendiriyorum." dedi.

Hafta boyunca Norwich'te sıkı bir çalışma tempolarının olduğunu, ailesini ve Türk yemeklerini çok özlediğini anlatan Vatan, "Hafta sonları eve dönüyorum. Annemin Türk yemeklerini yiyorum. Çok özlüyorum. Norwich'te olduğum zamanlar da bir Türk restoranı var, hafta 2-3 kez orada gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vatan Özcan: Hedefim Türk Milli Takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Vatan Özcan: Hedefim Türk Milli Takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.