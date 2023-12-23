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VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Draguş'un golüyle Gaziantep FK öne geçti.

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
23.12.2023 - 17:03,
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Münir Levent Mercan, Shukurov, Can Keleş, Eysseric, Rohden, Güven Yalçın, Lasagna

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek, M'Bakata, Markovic, Gradel, Draguş

Gol: Dk. 27 Draguş (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 36 Markovic (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Rohden ile verkaç yapan Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Nita topu kontrol etti.

27. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasından seken topu önünde bulan Draguş, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

35. dakikada Draguş'un pası sonrası topla buluşan Gradel, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İlk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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