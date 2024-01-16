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VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı. Serdar Dursun'un attığı 2 golle galibiyete ulaşan Karagümrük, bir üst tura yükseldi.

VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor\'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:23
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 80 Lawrence), Adnan Uğur (Dk. 46 Eysseric), Teklic (Dk. 62 Güven Yalçın), Paoletti (Dk. 46 Kourbelis), Lasagna (Dk. 87 Samed Onur), Serdar Dursun

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 65 Efecan Barlık), Efe Geçim (Dk. 67 Taşkın Kartal), Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk (Dk. 46 Yücel Candemir), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Furkan Fehmi Güneş), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Serkan Sözmen), Okan Derici

Goller: Dk. 54 ve 84 Serdar Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muharrem Doğan, 45+2 Bilal Musa Şentürk, Dk. 77 Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Dk. 47 Serdar Dursun, Dk. 70 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında TFF 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

16. dakikada Kırklarelispor, gole yaklaştı. Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın kale sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.

24. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

52. dakikada ev sahibi ekip, öne geçme şansını kullanamadı. Lasagna, sol kanattan ceza sahasına girerek topu Serdar Dursun ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

54. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük, golü buldu. Lasagna, sol kanattan topla hareketlenerek savunmanın arkasına sarktı. Lasagna'nın yerden gönderdiği pasla kale sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun, ilk vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı'yı geçemedi. Kaleciden seken topu tamamlayan Serdar, takımını 1-0 öne geçirdi.

84. dakikada ev sahibi takım, farkı ikiye çıkardı. Emir Tintiş'in uzun pasında Güven Yalçın, ceza sahasında topu önünde buldu. Güven, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a doğru gönderdi. Savunmanın hatasını değerlendiren Serdar, önüne düşen topu sert vuruşuyla ağlara yolladı: 2-0.

Maçı 2-0 kazanan VavaCars Fatih Karagümrük, son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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