VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor\'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupaya 4. eleme turundan katılan Fatih Karagümrük bu turda Belediye Derincespor'u 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Kırklarelispor ise 2. eleme turunda Çorlu 1947'yi 1-0, 3. turda Karaköprü Belediyespor'u 1-0 ve 4. turda da Altay'ı 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.