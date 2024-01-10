VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor\'u 3-1 yendi

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Ali Can Alp

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric, Can Keleş, Lasagna

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Kartal Kayra Yılmaz, Boa Morte, Karimi, Thiam, Bahoken

Goller: Dk. 23, 38 ve 41 Rohden (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2. Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

16. dakikada Kayserispor savunmada eksikken Eysseric'in pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası çizgisi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in uzun pasında topla buluşan Rohden, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Karimi'nin attığı pas sonrası ceza yayında topu kontrol eden Bahoken, şut çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından auta çıktı.

38. dakikada Levent Mercan'ın pasıyla topla buluşan Rohden, ceza sahası içine driplingle girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğe de çarparak, filelerle buluştu: 2-0.

41. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasından topa kafa vuran Rohden, kendisinin ve takımının 3. golünün kaydetti: 3-0.

45+2. dakikada Kayserispor golü buldu. Bahoken'in şutu sonrası kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı sektirdi. Dönen topu tamamlayan Bao Morte, aradaki farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 önde kapattı.

Vincenzo Montella da tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da protokol tribününden VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını takip etti.