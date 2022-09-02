Ligde bir haftayı bay geçen ve sezona iki mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, geçen hafta MKE Ankaragücü 'nü 4-1 mağlup etmişti. İlk dört haftayı ikişer beraberlik ve mağlubiyetle kapatan Sivasspor'un ise iki puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika

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