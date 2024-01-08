VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor\'dan Dimitrios Kourbelis\'i kiraladı

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VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.
Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor'da 6 resmi maçta forma giydi.
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