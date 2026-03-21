Vedat Albayrak Tiflis'te Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Vedat Albayrak Tiflis'te Altın Madalya Kazandı

21.03.2026 18:45
Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya ile Türkiye'ye 2. madalyayı kazandırdı.

Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda mücadele eden milli judoculardan Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 Dünya Judo Turu'nun 4'üncü grand slam organizasyonu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlendi.

Turnuvaya son 32 turundan başlayan Vedat, sırasıyla Fransız Matteo Giordano, ev sahibi ülkeden Irakli Beroshvili, Bulgar Georgi Gramatikov ve bir diğer Gürcü sporcu Dimitri Gochilaidze'yi eleyerek adını finale yazdırdı.

Vedat, finalde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı da yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek organizasyondaki 2'nci altın madalyasını elde etti. Dün de Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo) şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Albayrak Tiflis'te Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vedat Albayrak Tiflis'te Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
