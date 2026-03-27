Vedat Muriqi\'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi, Slovakya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya geleceği Türkiye maçı hakkında da konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ''

Çok önemli bir zafer yaşadıklarını belirten Vedat Muriqi, ''Mutluyuz, mutluyuz. Normal olarak bir galibiyet ama çok önemli bir galibiyet. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanından bizi destekleyen taraftarlarımız vardı, onlara çok çok çok teşekkür ediyorum, geldikleri için ayaklarına sağlık. Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey değil, hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım daha kaldı." dedi.

"HAYALİM DÜNYA KUPASI"

Hayalinin Dünya Kupası'nda mücadele etmek olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz." sözlerini sarf etti.

"TÜRKİYE'YE KARŞI DESTEK BEKLİYORUZ"

Taraftarlarına seslenen yıldız isim, "Mutluyuz, tüm insanlar kutlasın çünkü bunu hak ettik. Kosova'ya, nerede olurlarsa olsunlar tüm Arnavutluk'a destekleri için çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

Türkiye ile oynanacak maç hakkında da yorum yapan Vedat, "Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak." şeklinde konuştu.

MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile 31 Mart Salı günü saat 21.45'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.