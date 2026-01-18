Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Vedat Muriqi\'den Fenerbahçe\'ye transfer cevabı
18.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda eski takımı Fenerbahçe ile adı anılan La Liga ekibi Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi, geleceği hakkında konuştu. Athletic Bilbao'ya karşı hat-trick yapan Muriqi, transfer dedikodularına son verdi. Vedat, kendisinin Mallorca'da mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini belirterek, geleceği konusunda kulübün karar vereceğini ve ardından kendisinin kararını vereceğini ifade etti.

La Liga ekibi Mallorca forması giyen ve son günlerde eski takımı Fenerbahçe ile adı sıkça anılan Vedat Muriqi, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Ligde 3-2 kazanılan Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atan Vedat Muriqi, transfer dedikodularına son noktayı koydu.

"SÖZLEŞMEM VAR"

Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol ekibinde mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada mutluyum, sözleşmem var." dedi.

"KULÜP GELECEĞİME KARAR VERİR"

Sözlerine devam eden golcü isim, "Bir forvet çok gol atarsa teklifler gelir. Ben burada mutluyum ve kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm." yorumunu yaptı.

GOL KRALLIĞINDA İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Mallorca ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan Vedat, bu sezon çıktığı 19 maçta 14 gol atmayı başardı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, ligde gol krallığında ikinci sırada yer alıyor.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Mallorca, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:01:02. #7.11#
SON DAKİKA: Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.