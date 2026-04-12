Vedat Muriqi, Mallorca\'nın Gol Kralı Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vedat Muriqi, 55 golle Mallorca'nın La Liga tarihindeki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca'nın La Liga tarihinde en çok gol atan ismi oldu. Deneyimli futbolcu bu sezon ise ligde 21. golünü kaydetti.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Müsabakanın 36. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vedat Muriqi, arka direkte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Luvumbo ile gelişen atakta Vedat, ceza sahasında yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye yükselten golü kaydetti. Kırmızı-siyahlılar 65'te Jan Virgili Tenas ile bir gol daha bulurken, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mallorca bu sonuçla puanını 34'e yükselterek düşme hattından çıktı ve 15. sıraya yerleşti.

Vedat Muriqi bugün attığı 2 golle birlikte Mallorca forması altında La Liga'da 55. golüne ulaştı ve 54 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Kosovalı forvet böylelikle lig tarihinin Mallorca adına en golcü ismi oldu.

Vedat, bu sezon ise ligde 30 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.

Mallorca'da 5. sezonunu geçiren Vedat Muriqi, tüm kulvarlarda 148 maçta 56 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor formaları giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vedat Muriqi, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: Vedat Muriqi, Mallorca'nın Gol Kralı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.