Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi

20.09.2022 14:42
Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi

Vefat eden 15. ve 16. Dönem Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için Meclis'te tören düzenlendi.

Vefat eden 15. ve 16. Dönem Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda eski ve yeni milletvekili katıldı.

Dağıstanlı'nın naaşı, ikindi namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı.

Dağıstanlı, 1973-1980 yıllarında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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