Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan , Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu , milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Dağıstanlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Dağıstanlı, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Vefat eden eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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