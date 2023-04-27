Veliaht Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle'a transferi için hamle yaptı - Son Dakika
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Veliaht Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle'a transferi için hamle yaptı

27.04.2023 10:53

Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra transfer çalışmalarına hız kazandırdı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşerken, Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda transfere 150 milyon pound bütçe ayırmayı planlıyor.

Premier Lig ekibi Newcastle United, teknik direktör Eddie Howe'un talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin genç yıldızlarını kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

FERDİ VE ARDA'YI İSTİYORLAR

İngiliz basınında çıkan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızlarına dikti. Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 150 milyon poundluk transfer bütçesi belirleyecek İngiliz ekibi, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

GENÇ YILDIZLARIN KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan Arda Güler, 9 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Ferdi Kadıoğlu ise 140 karşılaşmada giydiği sarı-lacivertli forma ile 11 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.

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Suudi Arabistan, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veliaht Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle'a transferi için hamle yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veliaht Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle'a transferi için hamle yaptı - Son Dakika
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