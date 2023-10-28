Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının sona ermesinin ardından takımların gruplarında kaçıncı olacağına dair olasılık hesapları yapıldı. Opta istatistiklerine göre temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'in ardından grubunu 2. sırada bitirecek.

GALATASARAY'A YÜZDE 47.41 OLASILIK VERİLDİ

Opta'nın yaptığı araştırmada Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali 47.41. Temsilcimizin, Manchester United ve Kopenhag'ın da bulunduğu gruptan Bayern Münih'ten sonra çıkan takım olacağı tahmin ediliyor.

BAYERN MÜNİH'İN GRUPTAN ÇIKAMAMASI MUCİZE

Grupta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in gruptan çıkma ihtimali ise yüzde 99.88 olarak belirlendi.