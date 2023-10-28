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Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali - Son Dakika

Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali

Son Güncelleme: 28.10.2023 08:43

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma olasılığı hesaplandı. Analistler temsilcimizin gruptan 2. sırada bir üst tura yükselmesine yüzde 47.41 oran verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının sona ermesinin ardından takımların gruplarında kaçıncı olacağına dair olasılık hesapları yapıldı. Opta istatistiklerine göre temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'in ardından grubunu 2. sırada bitirecek.

GALATASARAY'A YÜZDE 47.41 OLASILIK VERİLDİ

Opta'nın yaptığı araştırmada Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali 47.41. Temsilcimizin, Manchester United ve Kopenhag'ın da bulunduğu gruptan Bayern Münih'ten sonra çıkan takım olacağı tahmin ediliyor.

BAYERN MÜNİH'İN GRUPTAN ÇIKAMAMASI MUCİZE

Grupta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in gruptan çıkma ihtimali ise yüzde 99.88 olarak belirlendi.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali - Son Dakika
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