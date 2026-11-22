Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.

Sezonun 21. etabı, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini 1 saat 27 dakika 39.624 saniyeyle rakiplerinin önünde geçen Verstappen, bu sezon 4, kariyerinin 75. etap galibiyetini elde etti.

Liderliğin 35 kez el değiştirdiği yarışta McLaren sürücüleri podyumu tamamladı. Büyük Britanyalı Landor Norris, 0.639 saniye geride ikinci, Avustralyalı Oscar Piastri ise 1.529 saniye farkla üçüncü oldu.

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.

F1'de sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'si, 29 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 304

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267

4. George Russell (Büyük Britanya): 264

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264

Takımlar

1. Mercedes: 666 puan

2. Ferrari: 517

3. Red Bull: 440

4. McLaren: 431

5. Racing Bulls: 114