Verstappen, Singapur Grand Prix'sine 50. pole pozisyonuyla ilk sıradan başlayacak

Verstappen, Singapur Grand Prix'sine 50. pole pozisyonuyla ilk sıradan başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1 sezonunun 17. etabı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.31.373'lük derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Kariyerindeki 50. pole pozisyonuna ulaşan Verstappen, yarın TSİ 15.00'te başlayacak yarışa ilk sıradan çıkacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Singapur Grand Prix'sine, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, F1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.
Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı elde etti.
Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.
Kaynak: AA
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