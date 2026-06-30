Vesile Yağmur Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Vesile Yağmur Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu

Vesile Yağmur Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu
30.06.2026 08:58
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Aydınlı sporcu Vesile Yağmur Yılmaz, Kayseri'de düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.

Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U-15 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Aydınlı sporcu Vesile Yağmur Yılmaz, 42 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Mustafa Ünal U-15 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kayseri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 65 ilden 897 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Vesile Yağmur Yılmaz, başarılı performansıyla dikkat çekerek şampiyonayı altın madalya ile tamamladı. 42 kilo kadınlar kategorisinde ringe çıkan başarılı sporcu, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Öğrencisini tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç ise her şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirterek, "20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U-15 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı 1 altın madalya ile tamamladık. 42 kilogramda Vesile Yağmur Yılmaz U-15 Kadınlar Türkiye birincisi olmuştur. 17-26 Ekim 2026 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasın'da ülkemizi ve ilimizi temsil edecektir. Yüce Allah yolunu bahtını açık eylesin kızım. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe olmak üzere bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Ünal, Kayseri, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vesile Yağmur Yılmaz Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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