Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası\'nda Türk sporcular finale kaldı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci gün alet elemeleri gerçekleştirildi.
Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor.
Kupanın ikinci gününde erkekler ve kadınlarda bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi.
Erkekler paralel barda Mert Efe Kılıçer 13.400 puanla 6'ncı, Kerem Şener ise 12.950 puanla 8'inci olarak finale kaldı.
Erkekler barfikste de Mert Efe Kılıçer 12.300 puanla 8'inci olarak finale ismini yazdırdı.
Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.
Organizasyon, yarın finallerle sona erecek.
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