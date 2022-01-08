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Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu

08.01.2022 10:35
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupası karşılaşmaları sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupası karşılaşmaları sona erdi. Turnuvada birinci olan BESYO Veteran Futbol Takımına ve dereceye giren diğer takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 45 yaş üzeri veteran futbolcu ve antrenörlerden oluşan Naftalin Ligi takımlarının katıldığı Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupası turnuvası düzenledi. 18 Ekim 2021 tarihinde 15 takımın katılımıyla başlayan turnuva sona erdi.

Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, daire başkanları ve ilgili müdürlerin yanı sıra Mersin Futbol İl Temsilcisi Ahmet Karataş, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş katıldı.

Turnuva finalinde karşılaştığı Genç Mersin Takımını penaltılarda 5-4 yenerek şampiyon olan BESYO Veteran Takımı, kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'dan aldı.

Turnuva finalinde BESYO Veteran Takımına yenilerek ikinci olan Genç Mersin Takımına ise kupa ve madalyalarını Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Gökçek ve Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı İbrahim Zengin verdi. Yarı finalde karşılaştığı Yol Spor'u 3-0 yenerek üçüncü olan Karacailyas Futbol Takımı ise kupa ve madalyalarını Mersin Futbol İl Temsilcisi Ahmet Karataş ile Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş'tan aldı.

Turnuvada gol kralı olan BESYO Veteran Takımı oyuncusu İbrahim Belci kendisine hediye edilen krampon ödülünü Mersin İdmanyurdu eski futbolcu ve antrenörü Levent Arıkdoğan'ın elinden alırken, turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Genç Mersin Takımı kalecisi Kaşif Tunca'ya kaleci eldiveni hediyesini Büyükşehir Belediyesi Futbol Koordinatörü Oran Köse verdi.

Turnuvaya ve Naftalin Ligi'ne olan katkılarından dolayı Hakem Hüseyin Ertaş'a ise plaketini Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kazım Bal verdi.

"Katılımcıların memnuniyeti, dostluğun pekiştirilmesi bizi çok mutlu etti"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Tarakçı, turnuvanın ilk defa düzenlendiğini dile getirerek, Mersin Naftalin Ligi Kuruluş Kupasını Mersin'in kurtuluşunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere atfettiklerini söyledi. Tarakçı, "Katılımcıların memnuniyeti, dostluğun pekiştirilmesi, uzun zamandır birbirlerini görmeyen arkadaşların hasret gidermeleri ve en önemlisi de spor gibi çok güzel bir olgu ile dostlukların tekrar pekiştirilmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Spor organizasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Tarakçı, hem veteranların hem de gençlerin katılım sağlayabileceği ayak tenisi turnuvaları da düzenleyeceklerini söyledi. - MERSİN

Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu

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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


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