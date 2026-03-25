Vezirköprü\'de Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Turnuvada dereceye giren öğrenciler, il finallerinde ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvanın ilkokul etabı tamamlandı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 19 ilkokuldan 83 öğrenciler yarıştı. Öğrenciler,5 farklı zeka oyunları kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Yaylacı, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN