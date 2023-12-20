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Victor Nelsson, Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı - Son Dakika
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Victor Nelsson, Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Nelsson, 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ve bugüne kadar Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplamda 2 gol atmıştır.

Victor Nelsson, Galatasaray\'da 100. resmi maçına çıktı
20.12.2023 - 20:10,
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Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in yokluğunda savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Victor Nelsson 11'de başladı. Nelsson bu karşılaşmayla birlikte sarı-kırmızılılarla ile 100. resmi maçına çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Danimarkalı futbolcu, Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere geride kalan 99 müsabakada 2 gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Victor Nelsson, Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı - Son Dakika
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