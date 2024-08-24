Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar - Son Dakika
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Spor

Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar

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Venezuela ligi takımlarından Caracas, hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attı. O anlar çok konuşuldu.

24.08.2024 12:10
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Venezuela'da dünya tarihine geçecek bir maç oynandı. FC Caracas ile Tachira karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten mücadele penaltılara kaldı.

YOK BÖYLE PROTESTO

Fakat penaltı atışları sırasında benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. FC Caracas oyuncuları hakemi porotesto etmek için takım halinde bütün penaltıları dışarı attı. Kalecileri de yerinden oynamadı. O anlar kısa sürede futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar

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Son Dakika Spor Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: hakemi protesto etmenin daha kolay yolu var sahayı terketmek gibi mesela Beşiktaş fenerbahçe az çekmedi bu hakemlerden ama çok şükür adalet süper ligede uğrayacak ibrahim başkan sayesinde 39 85 Yanıtla
  • Ferhat boş eser: Ferhat ne kadar geniş adamsın be... Yorum yaparken bu kadar GS li bana ne saydirir dusunmezmi insan ilginç karakter meselesi 64 32 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz: Şike yapanlara ipretlik olsun belkı bızdede aynısı olsa bırseyler düzelir 20 6 Yanıtla
  • Önder null: kücük türkiye 4 11 Yanıtla
  • Mehmet Ugur: Bu Ferhat kuşçu sürekli kuşları savunmuyor kuşların ne olduğunu herkes biliyor baba oğul hakemlerden bahsediyor Gs kollaniyor diyor bi sorun şu ferhata 3 yil önce sergenle sampiyon olduklarında 1 gol avantajıyla oldular 1 tanne gs birsey dedimi herkez Galatasaraylı olamaz olanda asla ağlamaz saygılar 7 6 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz: hakemler çok haklarını yemişte falanda filanda ,az kenarda oynayın ağlaklar. 7 5 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhat karşılaşsak keşke 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser: burak nerde nezaman istersen aslan parçası 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Cirit: A kişisine, B kişisine veya sizinki, bizimki demeden doğruyu düşünüp doğruyu söyleyebildiğin gün insansın. 2 0 Yanıtla
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