Venezuela'da dünya tarihine geçecek bir maç oynandı. FC Caracas ile Tachira karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten mücadele penaltılara kaldı.
Fakat penaltı atışları sırasında benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. FC Caracas oyuncuları hakemi porotesto etmek için takım halinde bütün penaltıları dışarı attı. Kalecileri de yerinden oynamadı. O anlar kısa sürede futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar - Son Dakika
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