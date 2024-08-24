Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar

Spor

Diğer kulüpler oyuncuları almak için sıraya girdi

Yaptığı yorum hayatını kararttı! O kelimeyi yazınca Google\'da adı çıkıyor

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler "Hangi yöreye ait?" diye soruyor

Venezuela'da dünya tarihine geçecek bir maç oynandı. FC Caracas ile Tachira karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten mücadele penaltılara kaldı.

YOK BÖYLE PROTESTO

Fakat penaltı atışları sırasında benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. FC Caracas oyuncuları hakemi porotesto etmek için takım halinde bütün penaltıları dışarı attı. Kalecileri de yerinden oynamadı. O anlar kısa sürede futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.