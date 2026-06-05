BEŞİKTAŞ'ın teknik direktörlük görevi için görüşmeler yürüttüğü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.

İtalyan çalıştırıcıyı taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Italiano'ya, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile futbol direktörü Önder Özen eşlik etti. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirmede bulunan 48 yaşındaki teknik adam, "Çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Haydi Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından Italiano, özel araçla terminalden ayrıldı. Siyah-beyazlılar, yarın Vincenzo Italiano için resmi imza töreni düzenleyecek.