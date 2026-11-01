Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var - Son Dakika
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Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var

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Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan ayrıldıktan sonra kendisine birçok teklif geldiğini ifade etti. İtalyan hoca, konuyla ilgili "İki saat içinde yurtdışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldım. Bu durum beni oldukça şaşırttı. Premier Lig'den, Benfica ve Beşiktaş'tan yöneticilerle görüşmeler yaptım. Bundan çok mutlu ve memnun oldum'' şeklinde konuştu.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA TEKLİF YAPTILAR"

Bologna'dan ayrılmasının ardından önemli teklifler aldığını açıklayan Italiano, "İki saat içinde yurtdışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldım. Bu durum beni oldukça şaşırttı. Premier Lig'den, Benfica ve Beşiktaş'tan yöneticilerle görüşmeler yaptım. Bundan çok mutlu ve memnun oldum." dedi. 

Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var

''HER ZAMAN TEŞEKKÜR EDECEĞİM''

Bologna kariyerine değinen İtalyan teknik adam, "Bologna'da, tıpkı Fiorentina'da olduğu gibi harika zamanlar geçirdim. Bana yaşattıkları deneyimler için bu iki kulübe teşekkür ediyorum ve her zaman teşekkür edeceğim. Her ikisi de Avrupa'yı dolaşmama ve kendimi göstererek iyi bir izlenim bırakmama olanak tanıdı." ifadelerini kullandı. 

Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var
Vincenzo ItalianoBeşiktaşBolognaBenficaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    HE HE BENFICA ISTEYECEK, PRIMIER DEGIL INGILTERE IKINCI LIGINDEN TEKLIF OLSA HEMEN GIDERDIN.BIRAK BU TIYATROLARI KARIYERIN NE 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vincenzo Italiano kendisine gelen teklifleri açıkladı! Aralarında Avrupa devi de var - Son Dakika
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